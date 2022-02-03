В Ростове в запертой квартире на глазах у маленьких детей умерли муж и жена

Умерли мужчина и женщина, обоим было всего около 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в доме на Шолохова при загадочных обстоятельствах погибла супружеская пара. Пока не ясно из-за чего умерли мужчина и женщина, им обоим было всего около 30 лет, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах. О трагедии стало известно сегодня, 3 февраля.

Предварительно известно, что тела вечером 30 января обнаружили близкие семьи. После тщетных попыток дозвониться они просто приехали в гости и невольно оказались свидетелями душераздирающей картины.

Сами умершие были в одной из комнат, а пришедших впустили маленькие дочки супружеской пары. После этого начали работать правоохранители. Выяснилось, что на телах мужа и жены не было никаких внешних повреждений. Теперь, чтобы уточнить причины трагедии, вероятно, проведут судмедэкспертизу.

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