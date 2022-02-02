В станице Мелиховской пожарные вытащили из воды провалившихся под лед рыбаков

Пожарные в Ростовской области спасли провалившихся под лед рыбаков. Фото: ГУ МЧС

В станице Мелиховской пожарные спасли провалившихся под лед рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 2 февраля, около половины пятого вечера на Мелиховском ковше в районе базы отдыха. Под лед провалились двое рыбаков. На помощь им пришли двое пожарных. Они заметили, как в 50 метрах от берега надо льдом были видны головы двух мужчин, которые кричали и звали на помощь. Для спасения пожарным потребовались спасательная верёвка и трехколенная лестница.

- Обвязавшись самоспасательной веревкой, Андрей с лестницей в руках ползком начал двигаться по льду к пострадавшим. В это время на берегу, держа другой конец спасательной веревки, его подстраховывал коллега, - говорится в тексте сообщения.

Пожарным удалось спасти обоих мужчин 63 лет и 71 года. Их доставили на базу отдыха, где мужчинам оказали необходимую помощь. С них сняли мокрую одежду, обильно растерли тело согревающей мазью, укутали пледами и напоили чаем, а затем передали сотрудникам Усть-Донецкой больницы.

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На его счастье рядом проплывали спасатели, которые услышали крики о помощи.