В донской реке чудом спасли рыбака, перевернувшегося на лодке

Мужчина выпал из лодки в 200 метрах от берега. Фото: Поисково-спасательное подразделение РО

Сегодня, 13 июня, оказался счастливым днем для рыбака из донского города Пролетарска. Рано утром мужчина приготовил снасти, взял удочку и отправился на реку Чепрак. Оказавшись на берегу сел в лодку и отплыл. Однако его беззаботный досуг чуть не закончился трагедией.

Оказавшись в середине устья реки, мужчина закинул удочку, но леска застряла в камыше. Он попытался вытащить ее, перегнулся через борт и лодка перевернулась вмести с ним. Мужчина со всем добром оказался в воде. В тот момент рыбак был уже в 200 метрах от берега. Дончанин всеми силами пытался доплыть до берега, но силы его быстро покинули - он начал тонуть.

К счастью, неподалеку оказались спасатели Пролетарского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на воде. Они услышали зов о помощи и увидели тонущего мужчину.

- Его взят на борт спасательного судна и доставили на берег, - сообщили в спасательном ведомстве.

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