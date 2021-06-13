Сенсация: в Азове археологи обнаружили древнюю амфору с клеймом

Ранее считалось, что подобные знаки оставляли только греки. Фото: азовский музей-заповедник

В Ростовской области ученые обнаружили фрагмент древнего сосуда, на котором остался след клейма. Обычно подобные печати делали греки на амфорах своего производства. Однако обнаруженная вещь заставляет предположить, что подобные знаки оставляли и жители древнего Азака, где была найден артефакт. Об этом рассказали в азовском музее-заповеднике.

По словам заведующего отделом Андрея Масловского, находку сделали в конце рабочего дня среди последних неразобранных фрагментов керамики из ямы по переулку Социалистический, 53.

- Это единственное известное науке клеймо на амфорах, произведенных на территории Золотой Орды. Таким образом, Азак был последним центром средиземноморья, где производились такие изделия, еще и с характерной печатью качества, - отметил ученый.

Оказывается, средневековый город поддерживал гончарные традиции древних греков.

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