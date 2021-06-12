Аквапарку конец: в Ростове на Северном хотят закрыть "Осьминожек"

Аквапарк. Фото: сайт "Осьминожек"

Власти Ростова-на-Дону обратились в арбитражный суд области с требованием освободить территорию аквапарка "Осьминожек", что в Северном районе города. Департамент имущественно-земельных отношений подал иск на компанию, которая владеет развлекательным комплексом. По данным из картотеки суда, все дело в том, что собственник объекта нарушил условия договора, заключенного с администрацией.

Власти требуют от ООО «Аква-парк» освободить участок из-за его нецелевого использования. В документах сказано, что соглашение об аренде территории в 24 тысячи кв.м. был подписан еще в 2007 году. Землю передали под размещение парка с элементами благоустройства.

Вот только арендатор построил на них аквапарк, ледовый каток и многие другие коммерческие объекты. В результате доступ к этой территории оказался ограничен, хотя, по закону, она должна быть общественной. Заседание по делу назначено на 23 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшую жену помощника прокурора обвинили в попытке похищения младенца у его новой жены

Сюжет этой семейной драмы, которая разыгралась в Ростовской области, похож на «мыльную оперу» из мексиканских сериалов (подробнее)