Бывшую жену помощника прокурора обвинили в попытке похищения младенца у его новой жены

Ребенок остался с родителями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Громкая история произошла в Ростовской области. Бывшая жена одного из прокурорских работников не смогла пережить развод с ним. А когда тот женился вновь, и его новая супруга оказалась в положении, отвергнутая женщина и вовсе потеряла контроль. Как итог - не на шутку напуганные родители и два уголовных дела. «КП — Ростов-на-Дону» узнала подробности ЧП.

ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД: НЕ ВСЕ СПРАВЛЯЮТСЯ

Развод – событие в жизни явно не из приятных. Обида, куча потраченных нервов, душевные травмы, изменение социального статуса, материальные потери, раздел имущества – все это кого угодно способно свести с ума. Дело, конечно, это сугубо семейное, личное. Пока одна из сторон, которая считает себя наиболее пострадавшей и обиженной, не начнет выносить сор из избы.

Такая история случилась и в Ростовской области. Помощник прокурора одного из районов Алексей Петров (все имена и фамилии героев изменены — прим. автр.) три года назад развелся со своей женой Инной. Но она, как говорят земляки, смириться с этим фактом никак не могла: не оставляла бывшего мужа в покое, искала поводы, чтобы встретиться, в сотый раз раз выяснить отношения, вспомнить былое. В аналогичной ситуации можно подумать, что женщина в тайне мечтала вернуть экс-супруга обратно.

Дошло до того, что она начала всем знакомым демонстрировать каким-то образом оставшееся у нее свидетельство о браке. Будто прежний статус жены прокурорского работника остался, и это — ее мужчина. Многим поведение женщины казалось странным.

МУКИ РЕВНОСТИ И ЗАБЫТЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Недаром говорят, что мужчину, если он тебя не любит, невозможно удержать никакими путами - ни детьми, ни кулинарией, ни черной, ни белой магией. Другое дело, что брошенные жены этого не хотят понимать.

Вскоре прокурорский работник женился на другой — молодой и симпатичной девушке из хорошей семьи по имени Алина, выпускнице ростовского вуза.

Но, похоже, для Инны это стало ударом. Женщина не могла смириться, начать жить своей жизнью и завести новые знакомства. Она будто осталась при бывшем муже. Интересовалась у его соседей жизнью мужчины с молодой «разлучницей», наводила об Алине справки, пыталась «прошерстить» ее страницы в соцсети, изводя себя ревностью.

И вот - новый удар: Алина беременна, и счастливые будущие родители ждут желанного ребенка.

ДОБРАЛАСЬ ДО МЛАДЕНЦА

Апогея эта история достигла месяц назад. Погожий весенний день, вся семья была в сборе: глава наводил порядки во дворе, младенец сладко спал в кроватке, Алина ненадолго отлучилась на кухню и услышала, что ребенок заплакал. Вернулась и обомлела — возле кроватки стояла Инна и держала на руках ее малыша.

Понятно, что в сельской местности, где все друг друга знают, двери домов очень часто – нараспашку. И соседи ходят друг к другу в гости без особых приглашений. Но уж бывшую жену своего мужа Алина точно не звала. Молодая мама буквально силой отобрала ребенка и гнала непрошеную гостью через улицу, пока та не заперлась у соседей.

У РОДИТЕЛЕЙ ЛОПНУЛО ТЕРПЕНЬЕ

Шокированные родители, говорят, с трудом пришли в себя. Неизвестно, зачем пришла Инна и что хотела сделать с их ребенком, тем более они помнили, как около года назад в Сальске женщина после выкидыша выкрала чужого новорожденного ребенка. Оставить все как есть супруги побоялись и обратились в полицию с заявлением на бывшую.

Как стало известно «КП - Ростов-на-Дону» из собственных источников, в действиях Инны усмотрели два состава преступления. Первое - она нарушила неприкосновенность чужого жилища, второе - пыталась похитить чужого ребенка. В отношении дамы возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса и взяли с нее подписку о невыезде. Кроме того, женщину ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

К слову, если за нарушение неприкосновенности чужого жилища она может отделаться штрафом в размере 40 тысяч рублей или арестом до трех суток, то с похищением несовершеннолетнего все гораздо серьезнее. За это можно схлопотать до 12 лет лишения свободы

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

После выкидыша жительница Калмыкии решилась на похищение младенца в Сальске

Похитительницу младенца в Сальске задержали в Калмыкии с малышом на руках. Из родильного дома был украден младенец трех дней от роду. Злоумышленник пробрался в медицинское учреждение через окно в 3:15 ночи, схватил ребенка и скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в полицию сообщила фельдшер роддома. (подробности)