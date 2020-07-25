После выкидыша жительница Калмыкии решилась на похищение младенца в Сальске

Похитительницу младенца в Сальске задержали в Калмыкии с малышом на руках.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 июля из родильного дома в городе Сальске был украден младенец трех дней от роду. Злоумышленник пробрался в медицинское учреждение через окно в 3:15 ночи, схватил ребенка и скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем в полицию сообщила фельдшер роддома.

Отчаявшиеся родители обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг". Особых примет малыша было совсем немного - мальчик, рост - 52 сантиметра, вес - 3600 грамм, глаза серые, лысый. К поискам младенца подключились и полицейские.

После почти суточных поисков похитительницу ребенка все-таки удалось найти. Женщину задержали с малышом на руках в Калмыкии. По предварительным данным, она собиралась уехать на автобусе в Яшалту.

- Ребенка нашли, когда женщина садилась в автобус. Подозреваемую зовут Елена Линник. Своему мужу она сказала, что едет рожать в город Сальск — именно там девушка наблюдалась по беременности. Но у Елены случился выкидыш и тогда она почему-то решила украсть ребенка. Сегодня ночью Линник вынесла сына Натальи Русиковой из роддома, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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