В Ростовской области подозреваемый в похищении новорожденного проник в роддом через окно

Правоохранителям Ростовской области удалось выяснить, что похититель младенца в Сальске пробрался в роддом через окно.

Напомним, что сегодня, 25 июля, в 3:15 из родильного дома в Сальске был похищен новорожденный мальчик у местной жительницы Натальи Русиковой. Сообщение о похищении поступило от фельдшера родильного отделения Натальи Ивановной

- Неизвестное лицо, находясь по адресу : РО, г. Сальск, ул. Павлова 2 на территории МБУЗ ЦРБ г. Сальска, родильное отделение, путем повреждения москитной сетки окна, проникло в родильное отделение и похитило ребёнка, - сообщает источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах.

Похититель схватил малыша и скрылся в неизвестном направлении. Ребенку на момент похищения было всего три дня. На его поиски мобилизованы поисковые отряды и полиция.

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