2020-07-25T13:03:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области новорожденного малыша похитили из родильного дома

Ребенку всего три дня от роду
Виктория Никитина
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В Ростовской области из роддома похитили ребенкаВ Ростовской области из роддома похитили ребенкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В городе Сальске Ростовской области разыскивают малыша, бесследно пропавшего из родильного дома.

Очевидцы утверждают, что трехдневный малыш был похищен сегодня, 25 июля, в 3:15 ночи. Но личность похитителя установить пока не удалось. Отчаявшиеся родители новорожденного обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

Особых примет у младенца, разумеется, немного: рост - 52 сантиметра, вес - 3 килограмма 600 грамм, глаза серого цвета, лысый.

- Помогите найти ребенка! Может находиться в вашем городе или районе! Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в прес-службе поисково спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

Напомним, что лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. (Ст. 126 УК РФ)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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