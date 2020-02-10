Проделки семьи: стали известны подробности похищения девушки в Ростове

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:32:42+03:00

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Похищение молодой девушки посреди бела дня в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону наделало немало шума. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», инцидент произошел во дворе жилого дома на 2-ой Краснодарской, 135. Трое мужчин брызнули ей в лицо из газового баллончика и увезли на серой иномарке в неизвестном направлении.

Обеспокоенные очевидцы сообщили о произошедшем в полицию В городе объявили план «Перехват», номера машины, на которой скрылись похитители, поставили в розыск.

- В результате проверки по сообщению факт похищения девушки не подтвердился, - сообщили «Комсомольской правда-Ростов» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По некоторой информации, совершеннолетнюю ростовчанку увезли родственники, которые хотели побеседовать с девушкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU