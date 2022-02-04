Самая многодетная мама России рассказала о трудностях перевода на дистанционное обучение

Татьяна Сорокина воспитала 83 ребенка. Фото: из семейного архива

Из 83 детей, которых вырастила Татьяна Сорокина, лишь двое – родных. Остальных она обогрела после того, как от малышей отказались биологические родители. Она стала бабушкой для 50 внуков и 12-ти правнуков.

70-летняя многодетная мама из Аксая Ростовской области имеет большой опыт в знании школьной программы, начиная от начальной школы, заканчивая выпускными классами.

- Мне есть с чем сравнить: помню, как в Советском Союзе учили, в нулевых, в «доковидный» период, - говорит Татьяна Сорокина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». – Так вот, самое непростое – это дистанционное обучение.

Татьяна Васильевна, вздохнув, добавляет, что на него как раз перевели ее ребят.

- В школе многие болеют: и дети, и учителя, - поясняет Татьяна.

Воспользовавшись тем, что детям в школу пока ходить не надо, Татьяна отправила пятерых младшеклассников на профилактическое обследование и плановое ежегодное лечение. Дело в том, что дончанка берет под свое крыло лишь тех ребят, которым трудно найти семью из-за серьезных проблем со здоровьем.

Таким образом, на дистанционке сейчас два девятиклассника и ученик восьмого класса.

- Ох, трудно: только и делаю, что за голову хватаюсь, - сетует Татьяна Васильевна.

Во-первых, поясняет женщина, трудность заключается в том, что все ребята выходят на занятия через телефон.

- Пока нет возможности приобрести всем компьютеры, - поясняет женщина.

Татьяна Сорокина говорит, что дистанционное обучение дается с трудом. Фото: из семейного архива

Техническая сторона вопроса усугубляется слабым Wi-Fi.

Ну и, конечно, признается Татьяна Сорокина, то и дело приходится контролировать, чтобы ученики вышли на урок и не филонили.

- У детворы - что у малышей, что у взрослых - есть проблемы с учебой. Невнимательные, неусидчивые. Отсюда – слабая успеваемость. И, конечно, сказываются проблемы со здоровьем, - продолжает Татьяна Сорокина.

По словам женщины, еще труднее будет, когда ученики начальных классов после выписки составят компанию в онлайн-обучении старшим детям.

- Мне остается только запасаться терпением, - вздохнула многодетная мама.

Напомним, ранее мы писали, что на Новый год Татьяна Сорокина приготовила сотню котлет и ведро картошки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть килограммов мяса и сотня котлет: как отметит Новый год самая многодетная семья страны

Мама, воспитавшая 82 детей, уже начала готовить угощения к праздничному столу (подробнее)