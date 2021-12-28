Шесть килограммов мяса и сотня котлет: как отметит Новый год самая многодетная семья страны

Ребята уже вовсю готовятся к встрече Нового года. Фото: из архива семьи

Почти шесть кило мяса, около сотни котлет, ведро картошки – это лишь часть из списка продуктового набора, который потребуется многодетной семье Сорокиных для того, чтобы накрыть новогодний стол.

Из 83 детей, которых вырастила Татьяна Сорокина, лишь двое – родных. Остальных она обогрела после того, как от малышей отказались биологические родители. Она стала бабушкой для 50 внуков и 12-ти правнуков.

К главному празднику страны в семье налепили почти сотню котлет. Фото: из архива семьи

Сейчас в доме Татьяны Сорокиной живут 10 мальчиков и четыре девочки возрастом от 17 до семи лет.

Все они вместе с любимой мамой соберутся за столом в новогоднюю ночь. Татьяна Сорокина уже начала готовиться к этому дню. Женщина нажарила почти сотню котлет. В морозильной камере – почти шесть кило свинины.

- Приготовим мясо по-французски. Будут салаты, и, конечно, соленья. Кстати, овощи для них вырастили сами, на своем огороде, - рассказала Татьяна Сорокина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

По словам самой многодетной мамы, приедут в гости и старшие дети.

- Но не все, большинство будут отмечать праздник со своими семьями - с женами, мужьями и детьми. А вот со второго января начнут приезжать в гости и к нам, с поздравлениями и подарками, - рассказывает Татьяна Сорокина.

Кстати, самая многодетная мамы страны уже купила подарки для младшеньких.

- Это 14 очень хороших зарядных устройства. Зарядки на телефоны просто горят, - пояснила дончанка.

И, конечно, Сорокины уже нарядили елку. А еще в ночь с 31 на 1 ждут Деда Мороза.

- Он к ребятам приходит каждый год, - сказала Татьяна.

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