Приехал с Урала за своей любовью: В Ростовской области влюбленная пара нашла свое счастье уже на пенсии

Татьяна и Иван нашли друг друга, когда у них уже были взрослые дети и внуки. Фото: из семейного архива

Если думаете, что романтические истории заканчиваются лет так после 25-ти, а дальше — все практично и прагматично, то наши герои доказывают обратное. Иван Варибрус и Татьяна Астафьева нашли друг друга, когда уже вышли на пенсию. Пара уверена, что после 60-ти жизнь только начинается. Удивительную историю любви супруги рассказали журналисту «КП — Ростов-на-Дону».

НА МОРЕ С ДРУГОМ ПО ПЕРЕПИСКЕ

- Мы познакомились в «Одноклассниках». Знаете, оба уже в зрелом возрасте, у каждого дети взрослые, и разделяли нас тысячи километров — он на Урале жил, в Екатеринбурге, а я в Ростовской области. Но завязалась переписка: общались будто совсем юные - с комплиментами, доверительно, - рассказывает Татьяна. - В августе он неожиданно предложил поехать на море. Я, будто стеснительная 18-летняя девчонка, сначала отказалась. Но дочка смогла убедить, что попробовать найти своего человека стоит, даже если тебе уже не 20 лет.

После мини-отпуска летчик гражданской авиации на пенсии остался у новой подруги, бухгалтера, на месяц, а потом отправился к себе домой, в Екатеринбург.

- Думала, порадовалась, и хватит с меня. От приключения и общения останутся только приятные воспоминания. Но только Ваня добрался домой, сразу написал, и мы продолжили общаться.

Несмотря на заботы о здоровье, на хлопоты дома и в огороде, супруги обязательно путешествуют. Фото: из семейного архива

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ

- А на Новый год я позвал ее к себе — как без ответного визита? - продолжил супруг. - Как сейчас помню: приехала в Екатеринбург Таня 24 декабря.

Татьяна вспоминает, как приехала на вокзал, и вагон, казалось, моментально опустел, а она не торопилась выходить на перрон, хотя они с Иваном договорились, что он ее встретит.

- И тут смотрю в окно: мечется с букетом по перрону, а меня не находит. Это так весело было наблюдать, уж прости, Иван Андреевич! - смеется Татьяна. - А как вышла на улицу, даже стыдно стало, что заставила его ждать, - там мороз в минус 40 градусов трещал!

- Да я и не замерз ни чуточки! Подумаешь, -40 на Урале. Тем более Танюшу ждал, в груди жар, уши горят! - улыбается муж. - Проводница увидела эту картину, пожалела меня и позвала к себе: «Иди, она в вагоне!». Ну я забежал, цветы вручил, Танечку под руку, чемодан — за ручку, и домой!

Татьяну поразили уральские сосны. Фото: из семейного архива

НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР

- Едем мы к нему домой, а у меня в голове засела мысль: как так — Новый год на носу, а елки в доме у него нет. Где взять? Я переживала, а Ваня расхохотался. Остановил машину у обочины, обвел рукой просторы и говорит: «Выбирай!» - рассказывает Татьяна. - «Да разве ж так можно?» - я удивлялась, у нас-то леса в дефиците. А там сосны — и большие, и маленькие — как сорняк какой, куда не пойди — везде будут.

Ох, нелегким оказался выбор! Только подойдешь к одной, определишься, покажешь - «эта!», как краем глаза увидишь в стороне другую, еще краше. А рядом еще лучше, и еще. Еле-еле выбрала! И вдвоем с пушистой красавицей в мы продолжили путь.

Ивану Андреевичу, как летчика на пенсии, рады послушать в школах. Фото: из семейного архива

ПОДАРОЧЕК ПОД ЕЛОЧКУ

До Нового года — неделя, сосну нарядили, а что же дарить мужчине, которого недостаточно хорошо знаешь? Татьяна отправилась по магазинам. Долго выбирала, раздумывала и определилась — это был сувенир. А что же Иван подарит?

- Вот уже Новый год встретили за праздничным столом, с шампанским, фейерверком полюбовались. Я свой подарок давно вручила, а от него ответного шага все нет, - вспоминает, будто это было вчера, Татьяна.

- А я ей невзначай так говорю: «Ты на елке ничего не заметила? Кажется, что-то не так...» - рассказывает Иван. - А она глядит-глядит и не находит.

А когда женщина подошла поближе, увидела на одной из веток не елочную игрушку, а мешочек из бархата, в котором нашла золотое колечко как предложение жить теперь вместе.

- Я сразу согласилась, но с одним важным условием: поедем жить ко мне в Сальск, в тепло. Летом Ваня продал свой дом и мы уехали на юг.

Теперь у них на двоих две дочери и пятеро сыновей. Фото: из семейного архива

«Я ПОДУМАЮ...»

Дома Иван с Татьяной как люди, которые не могут сидеть без дела, как заведенные закрутились: ремонт, огород, даже разбили теплицы с капельным поливом и собирают богатый урожай каждый год. Выводят помидоры-рекордсмены — под килограмм одна ягода! А погреб под домом — настоящая сокровищница с закрутками, которые при всем старании они вместе с детьми и внуками одолеть за зиму не могут.

Следующий Новый год, 2013-й они встречали всей семьей — позвали детей, внуков, нарядили елку, правда многолетнюю — искусственную, стол ломился от угощений.

- И тут Иван Андреевич встает и обращается к моей маме, дочкам, зятьям и внукам: «Прошу у вас руки вашей дочери, мамы, бабушки. Хочу, чтобы она вышла за меня замуж», - прикрыв глаза и улыбаясь, вспоминает Татьяна. - Как все начали в один голос уговаривать! А я состроила серьезную мину и чинно ответила: «Я подумаю». Все со смеху взорвались!

В июне Татьяна и Иван сыграли свадьбу, а спустя четыре года еще и обвенчались. Теперь у них на двоих семеро детей — две ее дочки и пятеро его сыновей, внуки-школьники. Как же Иван Андреевич хотел повести младшего в первый класс, да оказался в больнице. Поздравлять первоклашку пришлось по видеосвязи после торжественной линейки.

Дети стараются радовать родителей, ставших им родными десять лет назад. На 70-летие главы семьи устроили пышный праздник. Фото: из семейного архива

За эти годы прошли многое: боролись за выживание с болезнью Ивана Андреевича, больницы, обследования, операция, литры лекарств. Но супруги убедились, что не нужно бояться открыться человеку, даже когда у тебя уже внуки подрастают. Счастье находят и на пенсии. И даже если кто-то в такие чудеса не верят, семья будет за тебя - лишь бы мама и папа, дедушка и бабушка были счастливы. Очередное подтверждение тому увидели, когда дети организовали трогательный праздник в кафе на семилетие их брака.

- Не ставьте крест на своей жизни, сколько бы лет вам ни исполнилось! Не бойтесь знакомиться на улице, а в наше ковидное время — в Интернете! Любите и будьте любимы! - от всей души советуют супруги.

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