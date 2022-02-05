12 человек эвакуировали и еще 3 спасли при пожаре в одной из многоэтажек Ростова

Во время пожара полностью выгорело окно. Фото: управления МЧС России по РО.

12 человек эвакуировали и еще троих спасли из многоэтажки в Ростове-на-Дону днем 5 февраля. Экстренные меры потребовались из-за вспыхнувшего пожара на одном из этажей здания. Об деталях случившегося рассказали в пресс-службе областного управления МЧС, также сотрудники ведомства прислали фотографии с места происшествия.

Известно, что огненное ЧП произошло на Турмалиновской, 83. Это кирпичная 17-этажка, которая находится в окружении таких же жилых построек.

ЧП произошло на 15 этаже здания. Фото: управление МЧС России по РО

Тревогу забили около 14:21. Люди позвонили в экстренную службу и сообщили о возгорании. Когда бригада прибыла на место, выяснилось, что в одной из квартир горят домашние вещи. Едкий дым распространялся в этот момент по помещению.

Начали спешно выводить жильцов. Три человека спасались на балконе и не могли выйти подъезд, поэтому их сняли спасатели. В 14:46 горение локализовали, пламени не дали распространиться, благодаря этому выгорело только 5 квадратных метров.

- Окончательно все потушили в 14:53. Никто не пострадал. На месте работали 30 человек, использовали 10 единиц техники, - добавили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

ЧП произошло на 15 этаже здания. Фото: управление МЧС России по РО

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