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Общество5 февраля 2022 5:26

С начала 2022 года в Ростовской области произошло 288 пожаров

Спасли 223 человека, погибли 28 человек, еще 8 человек пострадали
Ангелина СКИБА
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Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

С начала 2022 года в Ростовской области произошло 288 пожаров. Это на 25% меньше, чем за предыдущий период, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Погибли в огне 28 человек, 8 человек пострадали. Гибели детей не было. Всего спасли 223 человека.

- Большая часть возгораний - 68% - по-прежнему происходит из-за неосторожного обращения с огнем. В 17% случаев причиной становится нарушение эксплуатации электрооборудования, на долю детской шалости приходится 4% пожаров. Зачастую пожары с гибелью людей происходят в ночное время, во время сна либо в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в МЧС.

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать проводку.

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