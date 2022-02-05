Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

С начала 2022 года в Ростовской области произошло 288 пожаров. Это на 25% меньше, чем за предыдущий период, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Погибли в огне 28 человек, 8 человек пострадали. Гибели детей не было. Всего спасли 223 человека.

- Большая часть возгораний - 68% - по-прежнему происходит из-за неосторожного обращения с огнем. В 17% случаев причиной становится нарушение эксплуатации электрооборудования, на долю детской шалости приходится 4% пожаров. Зачастую пожары с гибелью людей происходят в ночное время, во время сна либо в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в МЧС.

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать проводку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли в Ростове при пожаре в жилой пятиэтажке

Нашли тела женщины и мужчины (подробности)