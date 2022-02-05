Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
С начала 2022 года в Ростовской области произошло 288 пожаров. Это на 25% меньше, чем за предыдущий период, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Погибли в огне 28 человек, 8 человек пострадали. Гибели детей не было. Всего спасли 223 человека.
- Большая часть возгораний - 68% - по-прежнему происходит из-за неосторожного обращения с огнем. В 17% случаев причиной становится нарушение эксплуатации электрооборудования, на долю детской шалости приходится 4% пожаров. Зачастую пожары с гибелью людей происходят в ночное время, во время сна либо в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в МЧС.
Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать проводку.
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