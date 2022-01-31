Два человека погибли в Ростове при пожаре в жилой пятиэтажке

Трагедия произошла ночью 31 января. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО.

Ночью 31 января в Ростове на Комарова, 3/3 при пожаре в жилой пятиэтажке погибли 2 человека. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

- На месте пожара обнаружили тела 2 человек, их личности сейчас устанавливают, - рассказали в ведомстве.

Позже в Следкоме уточнили, что погибшие - женщина 50 лет и ее 43-летний сосед. Признаков насильственной смерти не нашли. Уже ведут доследственную проверку.

Известно, что сам пожар вспыхнул около 2 часов ночи. В 3.16 горение локализовали, еще через 2 минуты все потушили. Огнем было охвачено 15 квадратных метров. На месте ЧП от МЧС работал 41 человек, задействовали 13 единиц техники.

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