Следователи начали проверку по факту гибели в пожаре двух человек

Следователи проводят проверку по факту гибели в пожаре двух человек. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове следователи начали доследственную проверку по факту гибели в пожаре двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

После вспыхнувшего пожара в Ворошиловском районе Ростова, который произошел в ночь на 31 января, в сгоревшей квартире были обнаружены тела двух человек - 43-летнего мужчины и 50-летней женщины. На их телах были сильные термические ожоги, но признаков насильственной смерти выявлено не было.

- Следствием назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - говорится в тексте сообщения.

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