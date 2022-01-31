Двое ростовчан погибли при пожаре в многоэтажке

В Ростове два человека погибли в пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове сгорела квартира в многоэтажке в Северном микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 31 января, около половины третьего ночи. Загорелась квартира в пятиэтажном доме на проспекте Комарова. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, заметившие полыхающий огонь и густой дым.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось к 3:16, а через две минуты огонь был уже полностью потушен. Когда спасателям удалось пробраться в дом, там они обнаружили тела мужчины и женщины 43 и 50 лет. Причина возгорания остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекался 41 человек личного состава и 13 единиц техники, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ростовской области.

Он получил сильные ожоги.