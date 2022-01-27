Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ростовской области

В ростовской области пожилой мужчина погиб в пожаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 26 января, около четырех часов утра в селе Латоново Матвеево-Курганского района. На улице Гагарина заразился частный дом. Пожарных к месту происшествия вызвали соседи, которые заметили огонь и дым.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 20 квадратных метров помещения. Локализовать огонь пожарным удалось в 4:45, а уже через пять минут огонь был полностью потушен. Когда спасатели вошли в дом, там они обнаружили тело 64-летнего мужчины. Дончанин скончался от полученных ожогов, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Личности погибших устанавливаются.