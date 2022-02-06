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Общество6 февраля 2022 14:30

С 7 февраля в Ростове введут новые правила оформления больничных листов

Подтвердить нетрудоспособность можно будет дистанционно
Ангелина СКИБА
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Заявки будут принимать в поликлиниках и колл-центрах

Заявки будут принимать в поликлиниках и колл-центрах

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Уже завтра, с 7 февраля, в Ростове-на-Дону начнут действовать новые правила оформления больничных при ОРВИ и COVID-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что изменения внес Минздрав России. Теперь при легком течении заболевания работники и учащиеся смогут запрашивать листы нетрудоспособности дистанционно, без предъявления теста на коронавирус и посещения поликлиники.

Для этого нужно будет оставить заявку на сайте медучреждения по месту прикрепления или обратиться в колл-центр. После этого должен перезвонить медработник. Специалист проведет дистанционную консультацию и определит тактику лечения.

- Информация о телефонах медучреждений размещена на сайтах поликлиник. Новая мера позволит врачам оперативно уделять время на дому тем пациентам, которые действительно нуждаются в помощи, а люди с легкой формой заболевания смогут не посещать поликлинику. Информация о больничном будет поступать напрямую в ФСС, который в свою очередь проинформирует работодателя, - рассказал Алексей Логвиненко.

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