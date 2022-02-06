В Ростове суточная заболеваемость коронавирусом преодолела порог в тысячу человек

В донской столице регистрируют наибольший рост заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону суточная заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в тысячу человек. Точная цифра - 1116 случаев. Информация об этом сегодня, 6 февраля, появилась на сайте донского правительства.

До этого момента регистрировали меньшее число инфицированных. Например, еще вчера, 5 февраля, сообщалось о 964 положительных тестах.

К слову, по региону именно в донской столице регистрируют наибольший рост заболеваемости. В остальных территориях цифры немного иные.

Например, сегодня самое большое значение в 152 случая выявили в Волгодонске. Также больше сотни заболевших обнаружили еще в нескольких городах и районах, в остальных местах носителей вируса оказалось меньше 100 человек. Однако рост инфекции отмечают во всех территориях Дона.

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