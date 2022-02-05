В Ростовской области выявили еще 3198 случаев коронавируса, это новый рекорд

В больницах сейчас остаются 2979 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом составила уже 3198 случаев. Это очередной рекорд. Продолжает расти и коэффициент распространения инфекции, сейчас он достиг показателя в 2,58. Информацию об этом 5 февраля опубликовали на сайте донского правительства.

Положительные тесты обнаружили во всех 55 городах и районах региона. В Ростове - 964, Таганрог - 158, Аксайский район - 130, Батайск и Шахты - по 121, Новочеркасск - 102. В остальных территориях меньше сотни заболевших, в конце списка с 2 инфицированными находится Советский район.

В больницах сейчас остаются 2979 пациентов, 26 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 217 - на неинвазивной ИВЛ.

Произошло еще 12 смертей. Не смогли спасти 7 женщин от 60 лет до 81 года и 5 мужчин от 54 до 83 лет. У всех были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10077 человек.

В лабораториях проверили со вчерашнего дня 26911 анализ на вирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1961,34 тысячи человек.

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