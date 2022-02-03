В Ростовской области обнаружили еще более заразный подвид омикрон-штамма

Сейчас существует несколько мутаций омикрона
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области и ряде других регионов обнаружили еще более заразный подвид омикрон-штамма ВА.2. Об этом сообщила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.
- Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, выявили в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и Республике Башкортостан, - рассказала Анна Попова.
Главный санитарный врач России добавила, что основным способом защиты от вируса сейчас остается вакцинация - доля привитых среди заболевших мала, а тяжелых случаев единицы.
Сейчас существует несколько мутаций омикрона: ВА.1 - оригинальный, ВА.1.1, BA.2 - отличается более высокой степенью передачи, еще один штамм - BA.3 - в России пока не обнаружили.
Ранее стало известно, что омикрон уже стал доминирующим штаммом в донском регионе, его фиксируют уже в 39 территориях.
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