Евгений Ковалев: омикрон-штамм преобладает в Ростовской области

В Ростове подтвердили 265 случаев инфекции из 418 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области в первую очередь связан с распространением омикрон-штамма. За последние две недели он стал преобладающим и достиг уровня в 76% среди других выявляемых мутаций. Об этом 1 февраля рассказал главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- Мы ежедневно видим не менее 10-15% бессимптомных форм, это наиболее опасные источники. По состоянию на 31 января, было выделено 418 штаммов. Рост приличный, совсем недавно отмечали 173 случая омикрона. Теперь его фиксируют уже в 39 территориях, а не в 28, как это было ранее, - сообщил Евгений Ковалев.

В лидерах оказался Ростове, там подтвердили 265 случаев инфекции из 418, в Аксайском районе - 34, в Орловском - 11, в Новочеркасске и Азовском районе - по 10 и далее в порядке убывания. Евгений Ковалев добавил, что омикрон люди переносят значительно легче, чем другие геноварианты.

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