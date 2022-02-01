Количество случаев среди школьников от 7 до 14 лет увеличилось в 3 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю заболеваемость коронавирусом в Ростовской области увеличилась в 2,1 раза. Об этом сегодня, 1 февраля, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Заболеваемость на четвертой неделе выросла по сравнению с третьей в 2,1 раза. Вместе с тем показатель на 100 тысяч населения ниже среднероссийского. В эпидпроцесс уже активно вовлечены не только взрослые, но и дети, - отметил Евгений Ковалев.

Так, количество случаев инфекции среди школьников от 7 до 14 лет увеличилось в 3 раза. В 3,5 раза больше заболевших оказалось в возрастной категории от 15 до 17 лет. Также в 1,5 раза увеличилось число носителей вируса среди молодых взрослых 18-29 лет.

- Однако в максимальное количество в числовом выражении и в удельном весе среди всех инфицированных все-таки остается за возрастом в 30-49 лет, это почти 40%, - подчеркнул Евгений Ковалев.

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