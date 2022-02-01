Противопоказания для вакцинации подростков назвали в Ростовской области

Существует ряд ограничения к введению препарата Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация - лучшая защита подростков от коронавируса, однако существует ряд противопоказаний, о которых нужно знать. Их перечислили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

Так, новым препаратом - «Гам-КОВИД-Вак-М» - лучше не прививать детей с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту вакцины. Если есть тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ иммунизация возможна, но только в случае нормальной температуры. Совсем не делают прививки детям до 12 лет.

- Противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов) на введение компонента I вакцины, - добавили в региональном пресс-центре.

Иммунизацию подростков от 12 до 17 лет включительно в регионе начали проводить с 28 января. Ранее сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко пояснил, что «Гам-КОВИД-Вак-М» - аналог «Спутника V», но его концентрация уменьшена в 5 раз.

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