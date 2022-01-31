В Ростове-на-Дону подростков начали прививать от коронавируса

Иммунизацию будут проводить на добровольной основе, пообещали власти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону среди подростков от 12 до 17 лет начали вакцинацию против коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Иммунизация детей от 12 до 15 лет будет проводиться на добровольной основе с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии собственного письменного согласия ребят. Сделать прививку можно в детских поликлиниках. Заключение о допуске дает врач-педиатр после осмотра, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что вакцину должны вводить также как взрослым, в два этапа с промежутком в 21 день. Сейчас в доступе препарат «Гам-КОВИД-Вак-М». Это аналог «Спутника V», но его концентрация уменьшена в 5 раз.

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