С 28 января в Ростовской области начали вакцинацию детей от COVID-19

Взрослые должны предоставить письменное заявление на иммунизацию детей от 12 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

С 28 января в Ростовской области начали вакцинацию школьников от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Идет вакцинация детей и подростков от 12 до 17 лет. Первая партия вакцины - 2400 доз. Ее распределили по всем муниципалитетам пропорционально численности населения, - пояснили в пресс-центре.

Ранее власти сообщили о поставке препарата «Спутник М» в регион. Жителей Дона заверили, что процедуру будут проводить только при добровольном согласии. Взрослые должны предоставить письменное заявление на иммунизацию детей от 12 лет. Подростки от 15 до 17 лет сами будут подписывать разрешительный документ.

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