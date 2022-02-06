3492 человека заболели коронавирусом в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24531 анализ на коронавирус Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области коронавирусом за прошедшие сутки заболели 3492 человека, это все новые случаи. Коэффициент распространения инфекции по-прежнему составляет 2,58. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Положительные тесты подтвердили во всех 55 городах и районах региона. В Ростове - 1116, Волгодонск - 152, Таганрог - 147, Шахты - 128, Сальский район - 121, Батайск - 118, Аксайский район - 109, Новочеркасск - 104, Мясниковский район - 103. В остальных территориях меньше сотни заболевших, в конце списка с 6 инфицированными находится Советский район.

В больницах к этому моменту лечат уже 3033 пациента, 32 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 209 - на неинвазивной ИВЛ.

Произошло еще 5 смертей. Не смогли спасти 4 женщин от 69 лет до 81 года и одного мужчину в возрасте 63 лет. У всех были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10082 человека.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24531 анализ на коронавирус. Полностью прошли вакцинацию к этому моменту 1963,09 тысячи человек.

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