В Ростове для пациентов с COVID-19 открыли второе диализное отделение

В прошлом году лечение прошли 344человека. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко.

В Ростове-на-Дону для пациентов с коронавирусом открыли второе диализное отделение. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Ловгиненко.

- В больницах № 1 имени Семашко и № 4 работают отделения для диализа ковид-положительных пациентов. Ранее такое отделение было только в ЦГБ. Когда число нуждающихся в процедуре стало расти, мы в кратчайшие сроки открыли второе - на базе горбольницы № 4. Проведен кислород, имеется необходимое оборудование и, главное, нужные специалисты - врачи-нефрологи, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что люди с почечной недостаточностью нуждаются в процедурах не реже трех раз в неделю, однако при положительном тесте на COVID-19 они уже не могут посещать обычные диализные центры. Новые отделения открыли для того, чтобы решить эту проблему.

- За прошлый год и начало этого в отделениях прошли лечение 344 пациента, которые нуждаются в «искусственной почке». Все они имели тяжелую сопутствующую патологию, осложненную коронавирусом и пневмонией. Сегодня в наших центрах принимают пациентов не только из города, но и области, - отметил Алексей Ловгиненко.

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