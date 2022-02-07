Как, не проверив портал Госуслуг, ростовчанка потеряла 600 тысяч рублей

Мошенники теперь обманывают ростовчан, прикрываясь порталом госуслуг Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области появилась новая схема мошенничества. Появились и первые жертвы. Ставки - по крупному.

Как рассказали в донском главке, в последнее время ростовчанам стали звонить с неизвестных номеров. Человек на том конце провода представлялся сотрудником службы безопасности банка. После чего уверенно заявлял, что через личный кабинет на портале «Госуслуги» на дончанина в данный момент оформляют кредит.

Псевдосотрудник банка говорил, что для отмены заявки на кредит необходимо назвать данные банковской карты.

- Как только потерпевший озвучивал эти сведения, с его банковского счета списывались все деньги, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Так, обманутой на крупную сумму оказалась женщина из Ростова. Таким образом мошенники похитили с ее счета около 600 тысяч рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Подозреваемых разыскивает полиция, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленников найдут, а суд признает их вину, то подозреваемые могут сесть в тюрьму на срок до шести лет.

Также мошенники помогут предложить поправить капитал, сыграв на бирже или купив биткоинов.

Так, с обеими схемами столкнулась вдова успешного фермера. После смерти мужчина оставил супруге внушительное наследство. Но что делать с сельскохозяйственным бизнесом, женщина не знала, поэтому продала его за 11 миллионов рублей.

Вскоре вдова решила приумножить капитал. Женщина долго думала, как это можно сделать. Открывать производство или связываться с сельским хозяйством ростовчанка категорически не хотела. В итоге ее выбор пал на криптовалюту.

- В сети она быстро нашла консультанта по финансам, купила по его совету биткоинов на кругленькую сумму, но потом выяснилось, что в роли эксперта в сфере финансов выступил мошенник. Таким образом, женщина потеряла солидную, но не критичную для нее часть наследства, - продолжает источник издания.

Но сдаваться вдова не собиралась. Женщина по-прежнему мечтала приумножить пока еще солидный капитал.

И когда ей позвонили с незнакомого номера и предложили заработать на бирже, ростовчанка сразу же согласилась попробовать себя в новой стезе.

Так, думая, что общается с брокером биржи, женщина перевела на счета мошенников 11 миллионов рублей.

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