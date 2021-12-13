В Ростове-на-Дону наивная вдова-миллионерша потеряла наследство в погоне за легкими деньгами

Ростовчанка потеряла 11 миллионов, решив сыграть на бирже Фото: Михаил ГУСЕВ

Жительница Первомайского района Ростовской области много лет была счастлива в браке. Муж – крупный фермер, владелец сельхозмелель, полностью обеспечивал супругу, давай ей возможность заниматься женскими делами – домом, бытом, детьми. Семейное счастье рухнуло внезапно – мужчина скончался, оставив вдове приличное наследство.

Вот только что делать с землями, женщина не знала. Понимая, что управлять бизнесом мужа не получится, вдова продала все, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

За все, включая земли, женщина выручила 11 миллионов рублей.

Но вскоре вдова решила приумножить капитал. Женщина долго думала, как это можно сделать. Открывать производство или связываться с сельским хозяйством ростовчанка категорически не хотела. В итоге ее выбор пал на криптовалюту.

- В сети она быстро нашла консультанта по финансам, купила по его совету биткоинов на кругленькую сумму, но потом выяснилось, что в роли эксперта в сфере финансов выступил мошенник. Таким образом, женщина потеряла солидную, но не критичную для нее часть наследства, - продолжает источник издания.

Но сдаваться вдова не собиралась. Женщина по - прежнему мечтала приумножить пока еще солидный капитал.

И когда ей позвонили с незнакомого номера и предложили заработать на бирже, ростовчанка сразу же согласилась попробовать себя в новой стезе.

Как позже рассказала вдова фермера полицейским, человек на том конце представился сотрудником финансовой биржи и предложил заявительнице вложить деньги в валютные операций, а также в покупку и продажу акций международных компаний.

Чтобы торговать на бирже, ростовчанке нужно было открыть брокерский счет и переводить на него озвученные незнакомцем суммы.

Практически каждый день потерпевшая переводила на счет кругленькие суммы, а потом еще оплатила и страховку, после чего брокер перестал отвечать на звонки. А вернуть себе переведенные на брокерский счет деньги женщина уже не смогла. Тогда она поняла, что ее обманули.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сумма ущерба составила 11 миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские разыскивают подозреваемого в финансовом преступлении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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