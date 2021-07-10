Дончанин разорился из-за биткоинов

Мужчина потерял состояние, пытаясь заработать на криптовалюте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Азове, пенсионер на одном из сайтов познакомился с лже-экспертом в сфере криптовалют. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, мужчина несколько дней переписывался с незнакомцем, который убедил его в возможности обогащения с помощью биткоинов.

Но для того, чтобы появились золотые горы, пенсионеру, по словам незнакомца, необходимо было вначале приобрести биткоины. Следуя инструкции лже-финансиста, азовчанин перевел незнакомцу все свои накопления, - один миллион 300 тысяч рублей.

После этого «эксперт» перестал выходить на связь. Ни своих денег, ни биткоинов потерпевший не увидел. Тогда пенсионер понял, что стал жертвой мошенника. Мужчина написал заявление в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Если подозреваемого найдут, а дело дойдет до суда, то он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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