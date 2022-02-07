Как в Ростове-на-Дону оформить больничный лист дистанционно

Больничный можно получить, находясь дома. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону 7 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь при легком течении ОРВИ и ковида пациентам будут выдавать справки дистанционно.

Чтобы оформить больничный лист, нужно оставить заявление на сайте поликлиники или сообщить об этом по номеру кол-центра. После этого с пациентом связывается врач, чтобы провести консультацию и дать рекомендации по лечению.

Публикуем контакты поликлиник, по которым можно обратиться, чтобы открыть больничный:

Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко

8(863)310-49-19

Городская больница № 6

8(863)210-00-77

Горбольница № 7

8(863)236-35-22; 8(863)236-19-22; 8(863)236-35-20;

WhatsApp: 8(900)120-01-83 (звонки, сообщения)

Городская больница №8

8(919)890-35-73

Городская больница № 20

8(863)310-13-91

Детская городская больница № 1

8(863)285-51-90

Городская поликлиника № 1

8(863)285-10-35

Городская поликлиника № 4

8(863)285-07-03; 8(918)521-14-81; 8(918)521-14-70

Городская поликлиника № 5

8(928)105-36-52; 8(928)105-65-28

Городская поликлиника №7

8(903)406-69-26; 8(863)256-69-20

Городская поликлиника № 9

8(863)284-07-67; 8(863)284-07-68; 8(863)284-07-69

Городская поликлиника № 10

8(863)263-33-15; 8(929)657-88-12 - взрослое население;

8(863)234-37-08 - детское население

Городская поликлиника № 12

8(863)333-43-43 (добавочный номер 4)

Городская поликлиника №14

8(989)617-55-29; 8(863)242-08-34; 8(863)242-04-34;

8(863)240-71-96 (филиал поликлиники)

Городская поликлиника № 16

8(863)295-69-51; 8(863)310-58-31

Городская поликлиника № 41

8(991)087-38-45; 8(991)087-38-46

Городская поликлиника № 42

8(909)414-87-80

Городская поликлиника студенческая

8(951)501-33-91 (выписка справки о нетрудоспособности)

Детская городская поликлиника № 1

8(863)285-10-41

Детская городская поликлиника № 4

8(951)846-48-15

Детская городская поликлиника № 8

8(929)659-46-97

Детская городская поликлиника № 17

8(918)850-06-37

Детская городская поликлиника № 18

8(863)277-47-83

Детская городская поликлиника № 45

8(918)564-84-06

Детская городская поликлиника Железнодорожного района

8(863)283-83-01 (добавочный номер 4)

Получить подробную информацию и оставить заявку на больничный можно на сайтах поликлиник.

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