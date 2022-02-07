Как в Ростове-на-Дону оформить больничный лист дистанционно

Больничный можно получить, находясь дома.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростове-на-Дону 7 февраля вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь при легком течении ОРВИ и ковида пациентам будут выдавать справки дистанционно.
Чтобы оформить больничный лист, нужно оставить заявление на сайте поликлиники или сообщить об этом по номеру кол-центра. После этого с пациентом связывается врач, чтобы провести консультацию и дать рекомендации по лечению.
Публикуем контакты поликлиник, по которым можно обратиться, чтобы открыть больничный:
Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко
8(863)310-49-19
Городская больница № 6
8(863)210-00-77
Горбольница № 7
8(863)236-35-22; 8(863)236-19-22; 8(863)236-35-20;
WhatsApp: 8(900)120-01-83 (звонки, сообщения)
Городская больница №8
8(919)890-35-73
Городская больница № 20
8(863)310-13-91
Детская городская больница № 1
8(863)285-51-90
Городская поликлиника № 1
8(863)285-10-35
Городская поликлиника № 4
8(863)285-07-03; 8(918)521-14-81; 8(918)521-14-70
Городская поликлиника № 5
8(928)105-36-52; 8(928)105-65-28
Городская поликлиника №7
8(903)406-69-26; 8(863)256-69-20
Городская поликлиника № 9
8(863)284-07-67; 8(863)284-07-68; 8(863)284-07-69
Городская поликлиника № 10
8(863)263-33-15; 8(929)657-88-12 - взрослое население;
8(863)234-37-08 - детское население
Городская поликлиника № 12
8(863)333-43-43 (добавочный номер 4)
Городская поликлиника №14
8(989)617-55-29; 8(863)242-08-34; 8(863)242-04-34;
8(863)240-71-96 (филиал поликлиники)
Городская поликлиника № 16
8(863)295-69-51; 8(863)310-58-31
Городская поликлиника № 41
8(991)087-38-45; 8(991)087-38-46
Городская поликлиника № 42
8(909)414-87-80
Городская поликлиника студенческая
8(951)501-33-91 (выписка справки о нетрудоспособности)
Детская городская поликлиника № 1
8(863)285-10-41
Детская городская поликлиника № 4
8(951)846-48-15
Детская городская поликлиника № 8
8(929)659-46-97
Детская городская поликлиника № 17
8(918)850-06-37
Детская городская поликлиника № 18
8(863)277-47-83
Детская городская поликлиника № 45
8(918)564-84-06
Детская городская поликлиника Железнодорожного района
8(863)283-83-01 (добавочный номер 4)
Получить подробную информацию и оставить заявку на больничный можно на сайтах поликлиник.
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