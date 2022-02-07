"Я чувствовала себя спринтером с множеством задач!": учитель и мама четырех школьников с ужасом ждет нового витка дистанционки из-за коронавируса

Когда в одном доме оказываются учитель и четыре ученика, а еще бабушка и дедушка, школа превращается в дурдом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших ковидом стремительно растет. За последние сутки на Дону зафиксировали почти 3,2 тысячи новых случаев. Штаммом омикрон активно стали болеть дети. На дистанционку все чаще переводят классы, группы в детсадах и целые учебные учреждения. Мама четверых детей и учитель в одном лице рассказала «КП — Ростов-на-Дону», почему она ждет дистанционки как самого страшного кошмара.

«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ДУРДОМ»

- С одной стороны, хорошо, что ты без работы не остаешься с переводом на удаленку, но, когда у тебя дома сразу четыре школьника — это удовольствие еще то. Мы тогда просидели дома четвертую четверть, а казалось, что целый учебный год, - рассказала Ирина Верхова (дончанка попросила не указывать ее настоящего имени, - прим. авт.). - Ты, как учитель, с самого утра должен написать в чат всем учителям, что ты на месте, проставить везде плюсики, записать и разослать задание ученикам, проверить их работы и дать комментарии, если что надо переделать.

А как родитель - контролировать каждого: «пришел» ли он на занятия, все ли работы на проверку отправил. В итоге скачешь как сайгак от одного к другому. Даже расчерчивала специальным образом тетрадку по дням и по детям: у кого какое задание и отправлено ли оно. С этой тетрадкой просыпалась, а засыпала с мыслями по пунктам - что же будем делать завтра? Через пару неделю было ощущение, что ты белка в колесе, которая крутится уже дней 90!

Не у всех интернет позволяет учиться в онлайне Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«МАМАШИ ДЕЛЯТСЯ НА ДВА ТИПА»

- Тогда мы вообще не были готовы к онлайну. Не проводили уроки в «Зуме», потому что Интернет не у всех был стабильный — что у учителей, что у учеников. Приходилось записывать видео и аудио всех уроков с нуля — до этого ведь такой надобности не было. Это отнимало много времени. В первые дни даже приходилось какие-то упражнения брать с Ютуба и отправлять детям, пока свои не записал. А по итогу у детей все равно был откат.

Проверять детвору тоже было непросто. Над кем мамы сидели денно и нощно, те присылали задания вовремя, а у кого родители ходили на работу, возвращались домой поздно, и только тогда давали своим отпрыскам нагоняй, садились с ними учить уроки и присылали задание ближе к полуночи: мол, «Проверяй, училка, тебе же больше делать нечего!».

Еще заметила, что мам можно четко поделить на два типа. Одним все время мало: «Мало задаете, давайте еще!». А другие, наоборот, не успевают ничего сделать — приходят с работы поздно и жалуются, что невозможно дома разбирать новые темы. В родительских чатах между ними была такая острая борьба!

Мне-то понятно, если ребенок более подготовлен, ему нужно задание посложнее, ну так и напиши об этом учителю индивидуально — не откажет и пришлет задачку «со звездочкой». Но зачем нагнетать атмосферу и навязывать свое мнение?

В семье с четырьмя детьми компьютеры есть только у мамы и двоих старших, а младшие занимались через телефон Фото: Мария ЛЕНЦ

КТО-ТО В КОМНАТУ ЗАШЕЛ — НАЧИНАЙ СНАЧАЛА

- Записывать уроки приходилось не только мне для учеников, но и детвору свою снимать. И физкультуру — видеоотчеты, и английский по сто раз записывали: только начнет фразу — кто-то в комнату зайдет или где-то закричит, и переписывай снова. Может, упражнения были и небольшими, но тратили на это очень много времени. Плюс поделки разные, которые делали раньше в классе, а теперь - сам ваяй, проведи фотосессию и вышли.

А контрольные — это же был отдельный вид «искусства»! Учитель присылает ученику задание, и ровно через час ребенок отправляет ответ. Тут и интернет должен быть хороший, и все быстренько сделать, не расслабляться, хотя домашняя атмосфера располагает. А как у старших одновременно были контрольные — вообще цирк! Как любая мама я не могла остаться в стороне и начинала судорожно искать, чтобы подсказать. Например, сыну, который сдавал русский язык, давала подсказку по математике, которую отыскала для младшей дочки. От того напряжение только нарастало.

Не всегда было понятно, за что учитель ставит тройку, когда задание выполнено хорошо Фото: Евгения ГУСЕВА

ТРОЙКА-ТО - ЗА ЧТО?

- Получить обратную связь было порой невозможно. По самостоятельной дочь получила тройку, хотя я читала ее перед отправкой, и точно как предметник знаю, что там все было хорошо. Прошу учителя назвать ошибки, чтобы я лучше объяснила ребенку тему, но получила ответ, что это технически невозможно: мол, приходите за уточнениями после окончания четверти. Ага, летом! И кто тебе тогда что расскажет?

Еще радовалась, что никто у меня не ходит на танцы — только в художку и музыкалку. Устраивала посреди комнаты рабочее место с мольбертом, выбирала правильный свет детям, ставила натюрморты, будто я преподаватель, и все это — под упражнения моего трубача, который готовился к экзаменам. С ужасом тогда подумала: а если бы пришлось танец разучивать и снимать посреди коридора?

Заметила, что у троих из четверых детей был прогресс ниже обычного, а дочка, которая из-за инвалидности по неврологии учится по щадящей программе, наоборот, прибавила сильно — наверное, потому что не отвлекалась на всех и вся в классе, да и больше времени удалось уделить ей, пока я работала из дома.

Учитель уверена, что второй дистант пройдет легче, ведь учителя и ученики уже научились работать онлайн Фото: Мария ЛЕНЦ

СТОЯЛИ НА ГОЛОВЕ

- А вообще, конечно, этот ритм был адским — дети на головах стоят, а твоя голова - кипит. Дальше магазина продуктового особо никуда не выйдешь. Каждый день выдумываешь дополнительно досуг, чтобы никто друг друга не поубивал: то зарядку, то игры. Это же дети, им активность нужна обязательно!

С другой стороны, мои ребятки, кажется, просто кайфовали. А что? В школу не нужно, общение со сверстниками у них все в соцсетях уже и давно. Да и одиноко никому не было — их же у меня четверо, и они есть друг у друга.

А вот мне было очень тяжело - я чувствовала себя каким-то спринтером: в голове куча информации и параллельных задач, которые требуют срочного выполнения, ты куда-то бежишь, пытаешься успеть. Вроде только проснулся, а уже - конец дня — падаешь в постель и в голове прокручиваешь завтрашний день: как все сделать, чтобы все успеть. Кажется, через секунду открываешь глаза - и начинай сначала!

Как бы тяжело ни было многодетной семье на дистанте, мама согласна оставить всю семью дома - лишь бы не болели близкие Фото: Мария ЛЕНЦ

«БОЛЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»

- Я, конечно, с содроганием вспоминаю прошлый дистант, но если придется опять на него выходить, думаю, будет проще. Почему? Да потому, что мы это уже прошли, и каждый знает что делать. Мы записали впрок уроки, научились проводить занятия на онлайн-платформах, многие — и учителя, и родители учеников — провели интернет получше. Но, правда, это у нас в райцентре есть возможность, а в селах - мобильный интернет гораздо хуже.

Сейчас болеет практически вся начальная школа. Мне сегодня дали на замещение второй класс, а среди дня стало известно, что классному руководителю этих ребят пришел положительный ПЦР-тест. Я пообщалась с детьми, значит - могу быть носителем и вечером могу принести заразу домой — детям и пожилым родителям. Последние, к слову, уже болели и не самым легким образом.

Поэтому, как бы ни было тяжело учить и учиться дома, то лучше уходить на дистанционку, если все вокруг болеют. Лучше пересидеть эту волну, чем выйти из строя и заразить свою семью.

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