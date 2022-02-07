Обвинившая мужа в изнасиловании ростовчанка может получить срок за ложный донос

Ростовчанка рассказала полиции о том, что муж над ней измывается Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Сложные любовные отношения довели жительницу Ростова до скамьи подсудимых. Подробностями остросюжетной истории с примесью мелодрамы поделились в объединенной службе судов региона.

Скандалы в гражданской семье Ирины и Максима (имена изменены. – Прим. ред.) были делом регулярным, можно сказать, привычным. Во время очередной ссоры женщина так осерчала на мужа, что в голове ее родился коварный план – она позвонила в полицию и заявила, что Максим ее изнасиловал.

На вызов приехал участковый. Еще не остывшая от обиды женщина в красках расписала представителю правопорядка, как якобы насиловал ее сожитель. А для верности Ирина заявила, что Максим еще и вор – похитил ее мобильный телефон и оформил на ее имя микрозайм на 15 тысяч рублей.

Участковый сделал все как положено: принял заявление, собрал объяснения и подписи. Однако проверка показала, что обвинения в адрес своего возлюбленного Ирина выдумала. И теперь она сама, а не Максим, окажется на скамье подсудимых.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», - прокомментировали в объединенной службе судов Ростовской области.

Материалы дела передали в суд Пролетарского района. Если вина женщины будет доказана, ее месть может обойтись ей дорого - срок по статье 306 УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

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