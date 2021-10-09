В Ростове экс-полицейские предстанут перед судом по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий

Перед судом предстанут два бывших сотрудника правоохранительных органов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону бывшие сотрудники полиции предстанут перед судом по обвинению в коррупционном и должностном преступлениях. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" сообщили в пресс-службе Следственного управления донского Следкома.

ДВА ЗВЕНА В ЦЕПОЧКЕ

- Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции № 5 Управления МВД России по Ростову-на-Дону. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки. Расследование также завершено в отношении бывшего инспектора отдела полиции, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в 2019 году, с января по май, бывший заместитель начальника отдела полиции несколько раз получал взятки через своего подчиненного – бывшего инспектора отдела полиции. Взятку тот передавал за общее покровительство и непривлечение к законной ответственности индивидуального предпринимателя за продажу в продуктовом магазине немаркированной алкогольной продукции. За этот период общая сумма взяток составила 135 тысяч рублей.

ПЛАТА ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ

Также бывший заместитель начальника районного отдела полиции обвиняется в превышении полномочий при рассмотрении заявления о совершении противоправных действий в отношении гражданина.

Следствие собрало доказательную базу и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Напомним, в Ростовской области экс-помощник прокурора получил 7 лет колонии строгого режима за покровительство местной службе такси. По данным Миллеровского районного суда, экс-сотрудник прокуратуры сам лично «вымогал деньги за бездействие со своей стороны».

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