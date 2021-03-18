Полицейский зарабатывал на торголе наркотиками на ростовском автовокзале

Полицейского задержали с поличным при силовой поддержке спецназа оперативники Управления собственной безопасности донского главка

В Ростове сотрудник правоохранительных органов решил подзаработать за счет незаконного бизнеса. Полицейский развернул торговлю запрещенными веществами прямо на территории старого автовокзала.

- Сейчас сотрудника подозревают в продаже наркотиков. Его задержали с поличным во время сделки, - рассказал 1rnd.ru источник в правоохранительных органах донского региона.

Спецоперацию по задержанию развернули оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области. Им пришлось надеть наручники на коллегу и отвезти его на допрос.

При себе у подозреваемого в распространении наркотиков полицейского были небольшие пакетики с белым веществом. Их изъяли и отправили на экспертизу в лабораторию.

В пресс-службе донского главка «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что они не обладают подобной информацией.

Напомним, похожий случай произошел в донской столице чуть менее года назад. Участкового разоблачили, после того как он предложил женщине купить у него героин.

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