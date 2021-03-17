Ростовчанин попытался перебросить друзьям в колонию алкоголь и телефоны

В Ростове задержали мужчину, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы Фото: ГУФСИН по РО

В донской столице задержали мужчину, который попытался побаловать своих приятелей в колонии алкоголем и сотовыми телефонами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

31-летнего местного жителя поймали около исправительной колонии №2 в тот момент, когда он попытался перебросить через забора четыре полных пакета запрещенных предметов. Злоумышленника обыскали и обнаружили у него 35 пол-литровых бутылок с алкогольной продукцией и два сотовых телефона.

- В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Собранные материалы будут направлены в мировой суд Октябрьского района, - говорится в тексте сообщения.

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В ростовскую колонию пытались перебросить около 2,5 тысяч психотропных таблеток.

Кроме того, была попытка пронести и алкоголя.

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