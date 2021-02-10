В ростовскую колонию пытались перебросить около 2,5 тысяч психотропных таблеток

В ростовскую колонию пытались передать запрещенные вещества Фото: ГУФСИН по РО

В ростовскую колонию дважды пытались доставить запрещенные предметы.

Первая попытка была предпринята 5 февраля. 27-летний местный житель был задержан после того, как при досмотре у него обнаружились 11 свертков, в которых лежали 2 170 таблеток. Предположительно, в их составе были сильнодействующие медицинские вещества. Кроме того, у него изъяли четыре пластиковые бутылки с жидкостью коричневого цвета.

Второй раз, 8 февраля, у 28-летнего ростовчанина изъяли сверток с таблетками и капсулами в котором их находилось более 160 штук.

- В действиях данных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

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Оперативникам удалось задержать подозреваемого.

АЛЛО!

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