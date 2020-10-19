В Ростове полицейские поймали закладчика наркотиков

В Ростове поймали сбытчика наркотиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере.

При патрулировании Октябрьского района полицейские задержали 23-летнего местного жителя. При себе у него обнаружили пять расфасованных пакетиков с неизвестным веществом. Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что это мефедрон, массой около десяти граммов, что является крупным размером. Кроме того, стало известно, что злоумышленник хранил наркотик для дальнейшего сбыта посредством тайников-закладок.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Наркотические вещества были обнаружены в его карманах при обыске.

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