Хранение наркотиков в крупном размере грозит ростовчанину лишением свободы на три года

В донской столице поймали очередного наркомана Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове задержали мужчину подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере.

36-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. При обыске у него обнаружили два пакетика с подозрительным веществом. Свои находки стражи порядка незамедлительно передали на экспертизу. Специалисты в свою очередь выяснили, что изъятое - мефедрон, весом 6,5 граммов, что является крупным размером, и фторбензил, весом 0,03 граммов. Злоумышленник заверил полицейских, что хранил эти вещества исключительно для личного употребления.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Сам он также, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.

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