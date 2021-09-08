В Ростовской области экс-помощник прокурора получил 7 лет колонии строгого режима

Приговор вынесли в Миллеровском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывший старший помощник прокурора Кашарского района получил 7 лет колонии строгого режима за взятку в 30 тысяч рублей. Также по этому делу назначили штраф в 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Миллеровского районного суда.

По данным инстанции, экс-сотрудник прокуратуры сам лично «вымогал деньги за бездействие со своей стороны». Предварительно известно, что мужчина якобы вызвал представителя одного из местных таксопарков и пригрозил проверками. Злоумышленник также добавил, что в случае отказа может работать в пользу другой такой же организации.

- К слову, за это подсудимого не только отправили в колонию, но и на 5 лет лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор в законную силу пока не вступил, - добавили в Миллеровском районном суде.

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