В Ростове полицейского заподозрили в получении 1 млн рублей взятки

Правоохранителя могут уволить, если информация о взятке в 1 млн рублей подтвердится
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове полицейские начали проверку после задержания коллеги - сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Правоохранителя могут уволить, если информация о взятке в 1 млн рублей подтвердится, сообщили сегодня, 6 сентября, в пресс-службе областного управления МВД.
- Выявили факт противоправных действий сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по Ростову. Сейчас проводится служебная проверка. Специалист отстранен от служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее региональные СМИ обнародовали новость о задержании полицейского, который требовал деньги с коммерческой организации. Предварительно, подозреваемый вызвал представителя фирмы в кафе и сообщил ему, что якобы готов закрыть глаза на нарушения за соответствующую плату.
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