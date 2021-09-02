В Ростове за взятку в 2 млн осудили экс-главу филиала Госсорткомиссии

Приговор вынесли в Пролетарском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове озвучили приговор экс-начальнику донского филиала Госсорткомиссии. За взятку в 2 млн 50 тысяч рублей он проведет в колонии строгого режима 8 лет и 6 месяцев. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, бывший руководитель получил деньги от заведующего госсортоучастком за попустительство по службе. В этом случае речь шла об оплате путевки за санаторно-курортное лечение.

Второй раз взятку принес глава крестьянско-фермерского хозяйства. За внушительную сумму он просил закрыть глаза на нарушения в методике сортоиспытаний.

- Кроме срока в колонии, подсудимого на 6 лет лишили права занимать должности в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, - добавили в объединенной пресс-службе судов региона.

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