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Происшествия31 августа 2021 9:43

Оштрафовали за взятку: суд оставил в силе приговор экс-главе Новочеркасска

Прокуратура требовала для Игоря Зюзина 11 лет колонии
Ангелина СКИБА
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По итогам слушаний в силе оставили вердикт Октябрьского районного суда

По итогам слушаний в силе оставили вердикт Октябрьского районного суда

Фото: Артем КИЛЬКИН

Приговор экс-главе Новочеркасска Игорю Зюзину оставили без изменения. Эту информацию сегодня, 31 августа, подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Вчера на слушаниях постановили, что бывший чиновник должен выплатить 3 млн рублей штрафа. Такое решение приняли по итогам обсуждения апелляции - прокуратура требовала для Игоря Зюзина 11 лет колонии. Таким образом, после рассмотрения дела в силе оставили прежний вердикт Октябрьского районного суда.

Игоря Зюзина задержали в 2019 году за взятку в 2,6 млн рублей, которую ему заплатил руководитель коммерческой компании. По данным следствия, экс-чиновник вместе со своей коллегой поучил эти деньги еще на посту главы администрации города Зверево.

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