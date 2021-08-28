Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 августа 2021 10:34

Суд оставил в силе приговор бывшему заместителю гендиректора ФК «Ростов»

Юрий Дорофеев получил пять лет колонии общего режима
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное разбирательство вели с 2020 года

Уголовное разбирательство вели с 2020 года

Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Ростовской области оставил без изменений приговор бывшему заместителю гендиректора ФК «Ростов» Юрию Дорофееву. Он подавал апелляционную жалобу. Еще в мае экс-представитель желто-синих получил пять лет колонии общего режима.

Юрия Дорофеева осудили по нескольким эпизодам, в том числе речь идет о попытке получить 12 млн рублей от бывшего игрока донской команды Александра Ерохина. Деньги якобы требовались по недостоверному договору. Также Дорофеева признали виновным в махинациях с автотранспортом на десятки тысяч рублей.

Уголовное разбирательство вели с 2020 года. Слушания много раз откладывались из-за неявки защиты и свидетелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд в Ростове рассмотрит иск Павла Мамаева о разделе имущества

В рамках дела уже арестовали два автомобиля, принадлежащие экс-супруге футболиста (подробности)