Как ростовчанин потерял два миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Житель Ростовской области остался без денег, пытаясь заработать на криптовалюте Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области появился новый способ мошенничества, сообщили в донском главке.

Если раньше мошенники часто представлялись сотрудниками безопасности банка, то теперь – финансовыми аналитиками.

Так, житель Новошахтинска на себе испытал всю силу убедительности мошенника-аналитика.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, местному жителю с неизвестного номера позвонил незнакомец, представившийся специалистом в области финансов, инвестиций и криптовалюты.

Затем незнакомец долго рассказывал о том, какие перспективы в плане обогащения представляют виртуальные деньги. Следом злоумышленник предложил дончанину вложить сбережения в криптовалюту. При этом лжефинансист добавил, что чем больше денег будет вложено, тем больше можно заработать.

Но дело в том, что сбережений у дончанина не оказалось. И он согласился взять кредит.

- Следуя инструкциям, потерпевший назвал свои персональные данные для оформления кредита, а после этого якобы под предлогом покупки электронных денег перевел на номер банковского счета, названный мошенником. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сумма кредита составила 2 миллиона 279 тысяч 997 рублей. А оформлен он был на пять лет.

Поняв, что стал жертвой афериста, житель Новошахтинска пошел писать заявление в полицию.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают подозреваемого, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленник будет задержан, а суд признает вину, то подозреваемый может сесть в тюрьму на десять лет.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что мошенники также обманывает людей, прикрываясь порталом госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как, не проверив портал Госуслуг, ростовчанка потеряла 600 тысяч рублей

Полицейские рассказали о новом способе мошенничества, который появился в Ростовской области (подробнее)