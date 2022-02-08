Как ростовчанин потерял два миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Житель Ростовской области остался без денег, пытаясь заработать на криптовалюте
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области появился новый способ мошенничества, сообщили в донском главке.
Если раньше мошенники часто представлялись сотрудниками безопасности банка, то теперь – финансовыми аналитиками.
Так, житель Новошахтинска на себе испытал всю силу убедительности мошенника-аналитика.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, местному жителю с неизвестного номера позвонил незнакомец, представившийся специалистом в области финансов, инвестиций и криптовалюты.
Затем незнакомец долго рассказывал о том, какие перспективы в плане обогащения представляют виртуальные деньги. Следом злоумышленник предложил дончанину вложить сбережения в криптовалюту. При этом лжефинансист добавил, что чем больше денег будет вложено, тем больше можно заработать.
Но дело в том, что сбережений у дончанина не оказалось. И он согласился взять кредит.
- Следуя инструкциям, потерпевший назвал свои персональные данные для оформления кредита, а после этого якобы под предлогом покупки электронных денег перевел на номер банковского счета, названный мошенником. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сумма кредита составила 2 миллиона 279 тысяч 997 рублей. А оформлен он был на пять лет.
Поняв, что стал жертвой афериста, житель Новошахтинска пошел писать заявление в полицию.
- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают подозреваемого, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если злоумышленник будет задержан, а суд признает вину, то подозреваемый может сесть в тюрьму на десять лет.
Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что мошенники также обманывает людей, прикрываясь порталом госуслуг.
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