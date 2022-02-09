Шахтер из Ростовской области после четырех переломов стал пауэрлифтером и поставил девять рекордов

Сначала Геннадий занимался пауэрлифтингом, а потом начал делать рекорды по приседаниям. Фото героя публикации.

59-летний пенсионер Геннадий Мисиков из Белой Калитвы известен тем, что регулярно бьет мировые рекорды по приседаниям. Его новый результат снова оказался лучшим — тысяча повторений за 32 минуты и 58 секунд. При этом у пенсионера частичная потеря трудоспособности из-за производственной травмы — четырех переломов на одной ноге.

Геннадий рассказал, как снова встал на ноги, стал мастером спорта и начал ставить мировые рекорды.

СПАСЛИ ОТ АМПУТАЦИИ

В молодости Геннадий Мисиков мог похвастаться хорошей физической формой. Он работал в шахте, каждое утро ездил туда на велосипеде, а в свободное время занимался боксом. Но в 24 года парень получил тяжелую травму на рабочем месте — трос сорвавшейся лебедки перебил ему правую ногу. Врачи диагностировали четыре перелома голени и считали, что пациенту поможет только ампутация.

— Местный врач сначала говорил, что лучше отвезти меня в больницу в Курган. Но тогда бы упустили время, началась гангрена, и ногу бы я точно потерял. Я стал просить, чтобы ее сохранили. Тогда врач начал собирать ногу буквально по кусочкам. Никаких гарантий никто не давал — «Соберем, как сможем», — вспоминает пенсионер.

Мисиков всю жизнь занимался спортом. Фото героя публикации.

Всего шахтеру провели шесть операций и у становили на ноге аппарат Илизарова. Пациент почти год проходил с титановыми спицами, но в итоге кости срослись неправильно — одна нога оказалась короче другой. Медики признали его частично утратившим трудоспособность и говорили, что он всю жизнь будет хромать.

«ВРАЧИ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я СОШЕЛ С УМА»

От работы в шахте, велосипеда и бокса пришлось отказаться. Геннадий с трудом передвигался, голень постоянно опухала и ныла. Чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме, он начал приседать.

— Сначала просто приседал, потихоньку. Потом стал приседать со штангой, брал 20 — 30 килограммов. Увеличивал, увеличивал и в итоге дошел до 200 — 220 килограммов. Врачи говорили, что я сошел с ума. Но я продолжал. Нога больше не ныла, я чувствовал себя лучше.

Спустя пять лет тренировок мужчина стал мастером спорта. Фото героя публикации.

Через год Геннадий перестал хромать и вернулся на работу в шахту, через пять — стал кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Но если в молодости нагрузки помогали здоровью, то в 45 лет начали ему угрожать.

— Пошли проблемы с локтями, спиной — все болело. Опять пришел к врачам. Оказалось, из-за того, что поднимал большой вес, нарушился обмен веществ, в организме скопились соли. Я стал разбитой машиной.

ВДОХНОВИЛ ДЖЕКИ ЧАН

Пенсионер до сих пор эмоционально вспоминает то время. «Чуть не стал инвалидом из-за штанги», — ему сложно было с этим смириться. Но ответ, что делать, пришел быстро — перед телевизором.

— Увидел, что Джеки Чан перед каждой тренировкой приседает 600 раз. Я подумал: «А мне что, слабо?». Можно ведь просто приседать, без веса.

Геннадий начал всего с 50 приседаний, и даже эта нагрузка давалась спортсмену с трудом. Он объясняет, что был сильным, но невыносливым штангистом.

Первый рекорд Геннадий Мисиков поставил в 53 года. Фото героя публикации.

— Было сложно. Ноги постоянно затекали — иной раз присел, а они как бетонные. Но я влюбился в приседания! Какой адреналин чувствуешь, когда тренируешь выносливость, когда сил появляется все больше.

Когда штангист научился делать тысячу приседаний подряд, он стал развивать скорость. В 53 года он попал в книгу рекордов России, сделав 4 261 повторений за три часа. Всего за последние шесть лет поставил девять рекордов.

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕРЕЗ «НЕ ХОЧУ»

Последний рекорд Геннадия Мисикова оказался всероссийским и мировым. Но сам рекордсмен все равно не доволен.

— Я сделал тысячу повторений за 32 минуты и 58 секунд. Результат неплохой, но мог быть и лучше. Так получилось, что делал приседания, находясь уже не в пике формы. Обидно, конечно, но что делать, будем стараться дальше.

За шесть лет девять рекордов. Фото героя публикации.

При этом Геннадий уверяет, что теперь тренировки у него щадящие. Советует не заниматься «через не хочу» и тем более — через боль.

— Я много экспериментировал и вывел свой рецепт. Если тяжело, не заставляю себя. Занимаюсь, когда могу и хочу, тогда и результат будет отличный!

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