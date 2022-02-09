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Общество9 февраля 2022 12:22

Шахтер из Ростовской области после четырех переломов стал пауэрлифтером и поставил девять рекордов

Почти год Геннадий Мисиков оправлялся после шести операций, а потом вернулся в спортзал и на работу
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Сначала Геннадий занимался пауэрлифтингом, а потом начал делать рекорды по приседаниям. Фото героя публикации.

Сначала Геннадий занимался пауэрлифтингом, а потом начал делать рекорды по приседаниям. Фото героя публикации.

59-летний пенсионер Геннадий Мисиков из Белой Калитвы известен тем, что регулярно бьет мировые рекорды по приседаниям. Его новый результат снова оказался лучшим — тысяча повторений за 32 минуты и 58 секунд. При этом у пенсионера частичная потеря трудоспособности из-за производственной травмы — четырех переломов на одной ноге.

Геннадий рассказал, как снова встал на ноги, стал мастером спорта и начал ставить мировые рекорды.

СПАСЛИ ОТ АМПУТАЦИИ

В молодости Геннадий Мисиков мог похвастаться хорошей физической формой. Он работал в шахте, каждое утро ездил туда на велосипеде, а в свободное время занимался боксом. Но в 24 года парень получил тяжелую травму на рабочем месте — трос сорвавшейся лебедки перебил ему правую ногу. Врачи диагностировали четыре перелома голени и считали, что пациенту поможет только ампутация.

— Местный врач сначала говорил, что лучше отвезти меня в больницу в Курган. Но тогда бы упустили время, началась гангрена, и ногу бы я точно потерял. Я стал просить, чтобы ее сохранили. Тогда врач начал собирать ногу буквально по кусочкам. Никаких гарантий никто не давал — «Соберем, как сможем», — вспоминает пенсионер.

Мисиков всю жизнь занимался спортом. Фото героя публикации.

Мисиков всю жизнь занимался спортом. Фото героя публикации.

Всего шахтеру провели шесть операций и у становили на ноге аппарат Илизарова. Пациент почти год проходил с титановыми спицами, но в итоге кости срослись неправильно — одна нога оказалась короче другой. Медики признали его частично утратившим трудоспособность и говорили, что он всю жизнь будет хромать.

«ВРАЧИ ГОВОРИЛИ, ЧТО Я СОШЕЛ С УМА»

От работы в шахте, велосипеда и бокса пришлось отказаться. Геннадий с трудом передвигался, голень постоянно опухала и ныла. Чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме, он начал приседать.

— Сначала просто приседал, потихоньку. Потом стал приседать со штангой, брал 20 — 30 килограммов. Увеличивал, увеличивал и в итоге дошел до 200 — 220 килограммов. Врачи говорили, что я сошел с ума. Но я продолжал. Нога больше не ныла, я чувствовал себя лучше.

Спустя пять лет тренировок мужчина стал мастером спорта. Фото героя публикации.

Спустя пять лет тренировок мужчина стал мастером спорта. Фото героя публикации.

Через год Геннадий перестал хромать и вернулся на работу в шахту, через пять — стал кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Но если в молодости нагрузки помогали здоровью, то в 45 лет начали ему угрожать.

— Пошли проблемы с локтями, спиной — все болело. Опять пришел к врачам. Оказалось, из-за того, что поднимал большой вес, нарушился обмен веществ, в организме скопились соли. Я стал разбитой машиной.

ВДОХНОВИЛ ДЖЕКИ ЧАН

Пенсионер до сих пор эмоционально вспоминает то время. «Чуть не стал инвалидом из-за штанги», — ему сложно было с этим смириться. Но ответ, что делать, пришел быстро — перед телевизором.

— Увидел, что Джеки Чан перед каждой тренировкой приседает 600 раз. Я подумал: «А мне что, слабо?». Можно ведь просто приседать, без веса.

Геннадий начал всего с 50 приседаний, и даже эта нагрузка давалась спортсмену с трудом. Он объясняет, что был сильным, но невыносливым штангистом.

Первый рекорд Геннадий Мисиков поставил в 53 года. Фото героя публикации.

Первый рекорд Геннадий Мисиков поставил в 53 года. Фото героя публикации.

— Было сложно. Ноги постоянно затекали — иной раз присел, а они как бетонные. Но я влюбился в приседания! Какой адреналин чувствуешь, когда тренируешь выносливость, когда сил появляется все больше.

Когда штангист научился делать тысячу приседаний подряд, он стал развивать скорость. В 53 года он попал в книгу рекордов России, сделав 4 261 повторений за три часа. Всего за последние шесть лет поставил девять рекордов.

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕРЕЗ «НЕ ХОЧУ»

Последний рекорд Геннадия Мисикова оказался всероссийским и мировым. Но сам рекордсмен все равно не доволен.

— Я сделал тысячу повторений за 32 минуты и 58 секунд. Результат неплохой, но мог быть и лучше. Так получилось, что делал приседания, находясь уже не в пике формы. Обидно, конечно, но что делать, будем стараться дальше.

За шесть лет девять рекордов. Фото героя публикации.

За шесть лет девять рекордов. Фото героя публикации.

При этом Геннадий уверяет, что теперь тренировки у него щадящие. Советует не заниматься «через не хочу» и тем более — через боль.

— Я много экспериментировал и вывел свой рецепт. Если тяжело, не заставляю себя. Занимаюсь, когда могу и хочу, тогда и результат будет отличный!

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