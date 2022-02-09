В Ростовской области начальника пожарной части отправили в тюрьму за продажу деталей со служебной машины

Начальник пожарной части приказал подчиненному продать детали со служебного авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону огласили приговор начальнику одной из пожарно-спасательных частей, рассказали у областной ФСБ. По данным ведомства, руководитель решил поправить материальное положение за счет имущества части.

Так, мужчина отдал приказ подчиненному снять с пожарной машины коробку передач и двигатель. Приказ руководства был исполнен. После чего начальник пожарной части отдал второе распоряжение – продать детали, а деньги отдать ему.

И это указание было выполнено.

- Вырученными в результате продажи составных компонентов автомобиля деньгами, а это – сто тысяч рублей, злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Присвоение или растрата».

Суд приговорил мужчину к одному году тюрьмы, но он обжаловал приговор. Апелляционный же суд снизил срок до десяти месяцев тюрьмы.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что полицейского из Ростовской области оштрафовали на два миллиона рублей за торговлю служебным бензином. Страж порядка фиктивно списывал бензин и дизельное топливо, выделяемые отделу для заправки полицейских машин.

Суд назначил теперь уже экс-полицейскому наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также он должен возместить ущерб в размере двух миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейского из Ростовской области оштрафовали на два миллиона рублей за торговлю служебным бензином

Страж порядка фиктивно списывал бензин и дизельное топливо, выделяемые отделу для заправки полицейских машин (подробнее)