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Происшествия9 февраля 2022 13:33

В Ростовской области начальника пожарной части отправили в тюрьму за продажу деталей со служебной машины

Ущерб составил сто тысяч рублей
Анна ШИЛЯЕВА
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Начальник пожарной части приказал подчиненному продать детали со служебного авто

Начальник пожарной части приказал подчиненному продать детали со служебного авто

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону огласили приговор начальнику одной из пожарно-спасательных частей, рассказали у областной ФСБ. По данным ведомства, руководитель решил поправить материальное положение за счет имущества части.

Так, мужчина отдал приказ подчиненному снять с пожарной машины коробку передач и двигатель. Приказ руководства был исполнен. После чего начальник пожарной части отдал второе распоряжение – продать детали, а деньги отдать ему.

И это указание было выполнено.

- Вырученными в результате продажи составных компонентов автомобиля деньгами, а это – сто тысяч рублей, злоумышленник распорядился по собственному усмотрению, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Присвоение или растрата».

Суд приговорил мужчину к одному году тюрьмы, но он обжаловал приговор. Апелляционный же суд снизил срок до десяти месяцев тюрьмы.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что полицейского из Ростовской области оштрафовали на два миллиона рублей за торговлю служебным бензином. Страж порядка фиктивно списывал бензин и дизельное топливо, выделяемые отделу для заправки полицейских машин.

Суд назначил теперь уже экс-полицейскому наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также он должен возместить ущерб в размере двух миллионов рублей.

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